Общество

Захар Прилепин отреагировал на статью автора ПЛН

Известный российский писатель и общественный деятель, руководитель партии «За Правду» Захар Прилепин прокомментировал статью обозревателя Псковской Ленты Новостей Александра Донецкого «Партстроительство, или Патриотический винегрет». Напомним, что опубликованный накануне материал был посвящен теме объединения «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России». По мнению Александра Донецкого, из-за участия в процессе модного дизайнера и певца Сергея Зверева, а также других персон с неоднозначной репутацией, происходит «полная карнавализация» этого процесса.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Также в материале было опубликовано широко растиражированное в СМИ и социальных сетях фото Захара Прилепина и Сергея Зверева.

Смотрите также Партстроительство, или Патриотический винегрет

При обсуждении статьи в социальных сетях Захар Прилепин выразил несогласие с позицией автора — причем, сделал это достаточно эмоционально.

«А зачем этот гон про влившегося Зверева? Для пущей красоты? Человек пришёл на встречу с деятелями искусства, и попросил сфотографироваться. Всё, повторяю, понятно. Зачем врать?» - написал Захар Прилепин в Фейсбуке при обсуждении материала автора ПЛН.

На реплику Александра Донецкого «Конечно, для красоты. Для чего же еще?» начинающий политик отреагировал крайне двусмысленным замечанием ««Иногда для красоты людям, которые за словами не следят, рисуют раскраски. В альбом».

Напомним, что объединительный съезд партий «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду» пройдет в понедельник, 22 февраля. Парламентские выборы, в которых планирует принять участие политическое объединение, запланированы на сентябрь этого года.