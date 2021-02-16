Общество

Псковский молодежный центр ищет волонтеров-репетиторов для новой акции

Молодежный центр Пскова объявляет набор волонтеров для участия в акции «База бесплатных репетиторов для детей и подростков группы риска».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, участники акции смогут не только прокачать свои репетиторские качества, но и сделать действительно доброе дело.

«Мы ищем ответственную, активную молодежь с высокими баллами по ЕГЭ, желающую делиться своими знаниями», - пояснили в центре.

Записаться в волонтеры по данному направлению можно по ссылке https://vk.cc/bXIpV5.