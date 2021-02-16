Общество

Псковичей просят воздержаться от выезда на лед на автомобилях

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона о действующем запрете выезда транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

18 февраля сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в ходе проверки в районе деревни Толба установили, что здесь часто можно заметить автомобили, которые по льду едут в сторону островов Залита и Белова. Любители зимней рыбалки также, пренебрегая запретом, выезжают на лед.

Сотрудники МЧС напоминают, что движение автотранспорта по льду водоемов может осуществляться только по специально оборудованным и приспособленным местам – ледовым переправам. В этом году на территории Псковской области официальные ледовые переправы не открывались.

«Уважаемые жители и гости области! Берегите свою жизнь, не выезжайте на лед водоемов на автотранспорте!» - предостерегают жителей области сотрудники МЧС.