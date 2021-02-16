Общество

Отпуск за ненормированный рабочий день намерены увеличить

Депутаты Госдумы обсудят изменения в Трудовой кодекс, согласно которым может быть увеличена длительность дополнительного отпуска, предоставляемого за работу по ненормированному графику, сообщает РИА «Новости».

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Андрей Исаев в конце 2020 года уже поднимал этот вопрос, говоря, что работодатели идут на нарушения трудовых норм, считая, что если в трудовом договоре записан ненормированный рабочий день, то они имеют право привлекать сотрудника к работе ночью, в выходные и праздники.

«Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы, во-первых, четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск», - рассказал первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Сейчас в Трудовом кодексе предусмотрен дополнительный отпуск от 3 дней. Хотя в данном случае возможно предоставление и большего количества дней в счет отпуска, но, как правило, работодатели ограничиваются прописанными тремя днями, вне зависимости от нагрузок работников.

При этом в ТК четко указано, что ненормированный рабочий день - это эпизодическое задействование работника за пределами рабочего времени, а не привлечение его к неурочному труду постоянно.

Ранее заместитель главы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не исключил возможность законодательного введения денежной компенсации за ненормированный рабочий день.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов в комментарии газете «Солидарность» отметил, что эта инициатива заслуживает внимания, и профсоюзы будут участвовать в дискуссии по этим вопросам через механизмы социального партнерства, через Российскую трехстороннюю комиссию.

«Ненормированный рабочий день - это «резиновая» норма в Трудовом кодексе. Работодатель часто этим пользуется, практически не компенсируя чрезмерную нагрузку работника. Поэтому, конечно, она требует уточнения в ТК, чтобы могла корректно использоваться работодателем с соблюдением всех прав работника. Ее неправильно распространять на всех, нужно ограничить круг, который может подпадать под ненормированный рабочий день. Нужно также четко определить гарантии, в том числе дополнительные выплаты, которые должны на этих работников распространяться», - сказал Олег Соколов.