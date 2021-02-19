91 новый случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области

91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области за минувшие сутки. При этом выздоровели 134 человека, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено 267 164 исследования на коронавирус (1366 за сутки). Всего подтверждено 31 199 случаев заражения новой инфекцией, выздоровели 20 173 человека, скончались 163 пациента (+2).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 11280
- Великие Луки – 5588
- Бежаницкий район - 286
- Великолукский район – 726
- Гдовский район – 422
- Дедовичский район – 601
- Дновский район - 287
- Красногородский район – 184
- Куньинский район – 278
- Локнянский район - 211
- Невельский район – 1262
- Новоржевский район – 291
- Новосокольнический район – 789
- Опочецкий район – 823
- Островский район – 1528
- Палкинский район – 334
- Печорский район – 591
- Плюсский район – 442
- Порховский район – 983
- Псковский район – 2624
- Пустошкинский район – 266
- Пушкиногорский район - 263
- Пыталовский район – 226
- Себежский район – 446
- Стругокрасненский район – 299
- Усвятский район – 131
- Иногородние (с 30.12.2020) — 38.