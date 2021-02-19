Общество

«Акценты» Донецкого: Визит Мишустина, старт предвыборной кампании и новый директор автопарка

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Кабмин на выезде. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил Псков.

На низком старте. Партии определяются со списками кандидатов на предстоящих выборах.

Кадровая текучка. В руководстве главного транспортного предприятия области снова перемены. Эти и другие темы в программе «Акценты».

Вчера днем в Псков прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин, это был его первый официальный приезд в наш регион. При этом главу кабмина сопровождала целая команда подчиненных - министр труда и социальной защиты Антон Котяков, руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов. Солидная компания управленцев высшего звена, государственные топ-менеджеры. СМИ и информагентства региона довольно подробно осветили визит Мишустина и Ко в Псков и окрестности, так что я не стану сейчас пересказывать детали – где был, с кем встречался и что говорил. Тем более, что интересно это, полагаю, не всем — а уж для кого действительно важно, так это для чиновников и резидентов особой экономической зоны «Моглино», которую, в частности, посетил премьер. Понятно, что встречался Мишустин и с губернатором Ведерниковым и, опять же, произносил правильные вещи – о необходимости достроить, завершить, развивать и так далее.

Но вот что касается конкретного итога от визита, то он имеет свою цену, свою стоимость. Собственно, этого обычно от визитов первых лиц государства и ждут. Какие пряники обвалятся на головы местных жителей из центра? Так вот, озвучено, что ежегодно до 2024 года Псковская область будет получать 1 миллиард рублей, которые будут направляться на так называемые «первоочередные проекты», в том числе на развитие промышленного кластера, как я понимаю, той же зоны «Моглино».

Что должны воскликнуть скептики? Восклицаю: ну так что, продолжаем зарывать в землю миллиарды? Даром, что деньги федеральные, то есть как бы «не наши». Авось, и построят этот самый промышленный кластер, и у нас под Моглино наконец-то появится вожделенный «драйвер» экономики, о котором все наши начальники талдычат лет десять, и эффект от которого пока мало ощущается.

Или у экономистов другое мнение? А у экономистов, если их послушать, добавлю я, мнения – разные, зачастую диаметрально противоположные. Кто вне проекта, говорит о его бесполезности и даже вредности, кто внутри – о его необходимости и пользе для региона. Я же завершу тему известным народным изречением: «Лишних денег не бывает», и если уж упал региону миллиард рублей сверх положенного, так и хорошо. О чем тут можно спорить?

А я продолжаю. В среду состоялась встреча президента Путина с лидерами парламентских фракций в Госдуме Неверовым («ЕР»), Жириновским (ЛДПР), Зюгановым (КПРФ), Мироновым («СР»), соответственно, плюс - спикером Вячеславом Володиным. Как водится ныне, встреча прошла в онлайн-формате. И все наблюдатели дружно констатировали: старт избирательной кампании в Думу следующего созыва дан. Президент отметил, что весенняя сессия «подведет черту, будет закреплять итоги пяти лет работы действующего депутатского созыва».

Цитирую Путина: «Все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его - приняли более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее». Путин также призвал депутатов в период избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а вести конструктивный диалог. Ну, посмотрим, как он «не будут ругаться». Запасаемся чертовым попкорном и записной книжкой – фиксировать особо удачные в художественном отношении оскорбления.

Что тут можно сказать уже сейчас? «Единая Россия» определяется со списком, хотя партию весной еще ждут традиционные праймериз. Путин, кроме всего прочего, на встрече с партийцами говорил о «высокой конкурентной основе». Так вот, на выборах в псковский парламент не «высокая», но «высочайшая» конкуренция будет обеспечена, поскольку, напомню, состав депутатов следующего созыва областного Собрания сократился более чем на треть, а это значит, что конкуренция усилится не только между партиями, но прежде всего внутри «Единой России», а внутривидовая борьба, как отмечают биологи, всегда жестче и острей межвидовой. Просто потому, что у всех особей одного вида совпадает экологическая ниша, в данном случае - платформа «Единой России», и раз уж число вакансий уменьшилось, стало быть, перефразируя старую песню, далеко не всех желающих «возьмут в космонавты». Впрочем, это было понятно еще на этапе продвижения законопроекта о сокращении числа депутатов, теперь будем наблюдать за ротацией в ее списочном составе.

У регионального отделения ЛДПР, по словам депутата областного Собрания Антона Минакова, списки кандидатов тоже уже составлены и отправлены на утверждение в Москву в центральном аппарате партии решать, кто достоин, а кто нет идти на выборы. А возглавит региональный список, как это обычно у жириновцев принято, - сам бессменный и незаменимый лидер Владимир Вольфович, которому, кстати, в этом году исполняется 75 лет. Это всего лишь расхожий пиар-ход, такая уловка; понятно, что Жириновский не собирается заседать в областном Собрании депутатов вместе с псковичами, но фамилия лидера, видимо, должна привлечь к списку дополнительное внимание избирателей. Никогда не понимал, как это действует, но если многие партии с завидным упорством повторяют этот избитый трюк, значит на какие бонусные проценты рассчитывают? А иногда и полпроцента, даже четверть процента решают всё – будет у партии фракция в Собрании, пусть и в количестве одного члена, «человека-фракции», или не будет?

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Про псковских коммунистов пока говорить рано, ждем итогов отчетно-выборной конференции, которая состоится уже меньше чем через месяц, и тогда мы точно узнаем, сохранит ли пост первого секретаря обкома Петр Алексеенко или тут будут неожиданности. Что до ближайших конкурентов зюгановцев по политическому спектру – «Справедливой России», на протяжении 15 лет позиционировавшей себя партией социалистического толка, то 22 февраля пройдет объединительный съезд «Справедливой России» и еще двух малых партий - старой и новой: «Патриоты России» Геннадия Семигина (местное отделение представляет слегка подзабытый первый председатель Псковской городской Думы Виктор Асадчий) и в прошлом году созданной Кремлем партией «За правду» писателя и шоумена Захара Прилепина (на псковском уровне ее представляет вообще никому не известный некто Александр Солопов).

Целый год «За правду» Прилепина позиционировала себя как такая новая «патриотическая», с явным заходом в «правый спектр», организация, созданная под грядущие выборы, с высокой степенью «медийности», чему порукой служил сам Захар, делающий авторскую программу на НТВ и вообще не вылезающий из федерального телевизора. Но тут уже, кажется, с этой самой «медийностью» они слегка переборщили. Как говорится, too much. В минувшую пятницу, 12 февраля, на форум прилепинцев вдруг явился модный дизайнер и автор мема «Звезда в шоке!» Сергей Зверев и сфотографировался с лидером, что было наблюдателями однозначно интерпретировано как очередной пиар-ход.

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Тот факт, что гендерные идентичности Прилепина и Зверева как-то странно рифмуются, участников рекламной фотосессии не смутил. А потом все СМИ обошла фотография, на которой бывший нацбол и резидент Донбасса Прилепин позирует с Сергеем Зверевым, нарушив всякую социальную дистанцию. Пиар, оно, конечно, дело хорошее, но у брутальных мужиков такие «паблик рилейшенс» способны вызвать разве что «недоумение». И это еще мягко сказано. Здесь один гендер с другим как-то определенно не бьются. В столицах – еще ладно, у них своя звездная тусовка. А вот что, подскажите, делать лидеру местного отделения «СР» Олегу Брячаку с нагрянувшей «печалькой»?

Я имею в виду внезапно объявившихся партийцев – ряженого казака Игоря Иванова, фельдшера Васильева и иже с ними. Понятно, что когда в партию Прилепина, особо не заморачиваясь, видимо, по разнарядке из администрации, уж не знаю, какого органа, рекрутировали местных фриков, ни о каких объединениях со «Справедливой Россией» не думали, а тут – бац! – такой неожиданный разворот, такой конфуз. Надо объединяться, изображать слияние, а как? Как это делать без потери имиджа?

На политической, извиняюсь за выражение, «репутации» казака Иванова клейма ставить негде, но вот ведь отправится теперь от «СР - ЗП» на выборы глав Порховского района. Так на «партактиве» влившихся в «СР» членов решили. При этом, заметим, на этот самый «партактив» лидеры вливающихся – вышеупомянутые Асадчий да Солопов почему-то не явились. Явный знак, сигнал, как говорят у нас на Псковщине, определенно «не тихо» у них теперь в местном отделении этой новой партии, ой, «не тихо».

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И я завершаю. Буквально два слова для горожан, пользующихся общественным транспортом. В «Псковпассажиравтотрансе» снова, в который уже раз, сменился директор, вот уж получается пятый за последние четыре года. Господин Киргинцев написал заявление по собственному желанию. Сделал он это, говорят, еще прошлой осенью, но вот отпустили его только сейчас.

Так вот, в понедельник 15 февраля рабочему коллективу предприятия представили нового директора. Им стал Владимир Ревазов. Представил нового руководителя коллективу председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

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Интересно, что новый руководитель связан с нефтянкой. В 1975 году Ревазов окончил Грозненский нефтяной институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений, и дальше работал на нефтяных и газовых предприятиях Тюменской области, а также на предприятиях в Москве, Башкортостане и Екатеринбурге. Прошел стажировки в Алжире и США.

Какое отношение вся эта трудовая биография имеет к транспорту, я так и не понял, но нашим чиновникам видней. Думаю, что горожанам все это не важно, главное – чтобы автобусы ходили регулярно и строго по расписанию, чем Псков, кстати, когда-то славился, а нынче эту славу как-то растерял. Пожелаем новому руководителю удачи, может, он и вправду «чудо-менеджер», и сделает из «Псковпассажиравтотранса» образцовое предприятие?

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий