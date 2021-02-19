Общество

Волонтеры узнали об отношении псковской молодежи к вредным привычкам

Добровольцы «Волонтерского десанта» провели интерактивное занятие «Мы за ЗОЖ» в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 7. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил специалист по социальной работе Псковского регионального отделения российского Красного Креста Александр Гирилюк.

Как сообщил сотрудник Красного Креста, на встрече с младшими сверстниками добровольцы Мехрибан и Надежда использовали различные формы и методы, чтобы вовлечь подростков в диалог. Ребята в игровой форме рассмотрели основы личной гигиены, правильного питания, режима дня. Дети с радостью решали кроссворды и составляли правила для здоровья, правильно отгадывали загадки и вспоминали пословицы. Правильные ответы ребят демонстрировали их хорошие знания об основах здоровья.

Александр Гирилюк также отметил, что во время тематической встречи ребята обменивались волнующими их вопросами на тему вредных и полезных привычках, рассказывали о последствиях курения для здоровья и жизни, активно участвовали в заданиях, разработанных педагогами школы. Несмотря на юный возраст, ребята верно отвечали, на какие органы пагубно влияет курение и к каким болезням это может привести. Об этом ребята открыто рассуждали, участвуя в викторине.

«Итог занятия не разочаровал организаторов: молодежь против вредных привычек. Дети сделали для себя следующий вывод: "В наших руках – наше здоровье"», - сообщают добровольцы.

Всем участникам мероприятия были вручены призы. Благодаря партнеру проекта ООО «АвтоБизнесЦентр», которым руководит Николай Швалюк, участникам занятия вручили современные фитнес-браслеты и беспроводные наушники.

Мероприятие стало возможным благодаря социальному проекту «ЗОЖ открывает мир возможностей», одному из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. Социальный проект реализуют за счет средств областного бюджета, выделенных в виде субсидии администрацией Псковской области.