Общество

Первый замминистра просвещения находится с рабочим визитом в Псковской области

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко находится с рабочим визитом в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 20 февраля, он посетит несколько учреждений образования региона.

В программу визита включены Моглинская средняя школа Псковского района, Печорская лингвистическая гимназия и Псковская инженерно-лингвистическая гимназия. Кроме того, Дмитрий Глушко побывает в культурном центре «Музей усадьба народа "Сето"», где состоится круглый стол, и мастерские Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Особое внимание в ходе визита будет уделено вопросам реализации национального проекта «Образование» в Псковской области и развитию в регионе движения «WorldSkills Russia».