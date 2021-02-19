Общество

Для псковских школьников провели «Урок мужества» в центре подготовки полиции

«Урок мужества» провели полицейские и общественники для псковских школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, для учащихся псковской школы № 25 организовали представители «Молодежки ОНФ» и члены общественного совета при региональном управлении.

В рамках акции школьники побывали в центре профессиональной подготовки полиции, где их ожидала познавательная программа. Преподаватели центра провели с гостями небольшой урок физподготовки и продемонстрировали основные боевые приемы борьбы, которые изучают полицейские. Некоторые элементы самообороны ребята отработали самостоятельно.

Участники мероприятия познакомились со специальной автомобильной техникой полиции. Школьники сфотографировались в машине ДПС, узнали, как перевозятся служебно-розыскные собаки, попробовали себя в роли операторов специального передвижного комплекса видеонаблюдения.

Кроме того, ребята побывали в тире, где начальник цикла огневой и физической подготовки Александр Хвоинский рассказал о мерах безопасности при обращении с боевым оружием и продемонстрировал мастерство при выполнении упражнений по стрельбе из пистолета Макарова. Учебные образцы детям разрешили подержать в руках.

Как отметил один из организаторов акции, член общественного совета при областном УМВД Анна Смирнова, подобные совместные мероприятия проводятся регулярно и всегда находят живой отклик у аудитории. Такой формат взаимодействия полиции с подрастающим поколением давно уже стал традиционным.