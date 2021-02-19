Общество

Александр Козловский поблагодарил ветерана боевых действий за патриотическое воспитание молодежи

В преддверии Дня защитника Отечестве депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский пообщался с ветераном боевых действий, великолучанином Павлом Филинским. На встречу ветеран пришел со своим верным товарищем-питбулем по прозвищу Бумер: он нес караульную службу и прыгал с парашютом.

Павел Филинский рассказал о своей службе и работе с молодежью, которую он ведет сегодня, находясь на пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

По его словам, срочную службу он проходил в составе второй отдельной бригады специального назначения ГРУ в Дагестане, затем, в 1999 - 2003 годах, участвовал в контртеррористической операции на территории Чечни. При выполнении боевой задачи, прикрывая отход группы, получил многочисленные ранения ног. Затем последовало полуторагодовое лечение в госпитале, после чего мужчина продолжил службу в тех же войсках в Чечне, но уже в статусе старшего бронегруппы: сопровождал боевые машины.

В 2004 году Павел был комиссован и вернулся в Великолукский район, где прожил до 2020 года. А в прошлом году вместе с семьей переехал в Великие Луки. В настоящее время занимается патриотическим воспитанием и военной подготовкой подрастающего поколения великолучан.

«После ранений жизнь не заканчивается. И с инвалидностью на пенсии жить. Всегда есть чем заняться, главное - желание», - сказал Павел.

Александр Козловский отметил важность деятельности, которую сегодня ведет Павел Филинский и которая вносит значительный вклад в воспитание и становление юных великолучан как защитников Отечества.

«Общение с человеком, который участвовал в боевых действиях, - это бесценный опыт для ребят. Важно, чтобы о таких вещах они слышали из первых уст. Павел является свидетелем войны, от которой мы хотим отгородить наших детей. Он прививает важные моральные ценности и напоминает, что мир - это самое дорогое и важное для нашей страны», - подчеркнул депутат Госдумы.

Александр Козловский вручил Павлу Филинскому благодарственное письмо, поблагодарив за мужество, героизм, активную жизненную позицию и личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Павел Филинский награжден Орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За воинскую Доблесть». Награды есть и у его боевого товарища Бумера.

«Сначала Бумер проходил обычную кинологическую, а затем боевую подготовку. На его счету более 100 прыжков с парашютом. Бывали случаи, когда он совершал по четыре прыжка в день», - рассказал Павел и добавил, что пес очень дружелюбный, он социализирован, у него подавленная агрессия.

Бумер и сегодня является верным товарищем и надежным помощником Павла. Великолучанин берет своего друга с собой в походы, в которые он отправляется вместе со своими воспитанниками.

Фото Александра Воробьева