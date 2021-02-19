Общество

Жители Гдовского района поделились фото необычного природного явления

Необычное природное явление могли наблюдать сегодня вечером жители Гдовского района. Снимками лунного гало поделились подписчики газеты «Гдовская заря» в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что очень часто круги вокруг Луны можно увидеть во время полнолуния. Форма и вид гало зависит от структуры и характера поведения ледяных кристалликов, которые образуются в верхних слоях атмосферы.

В переводе с греческого «гало» означает «круг» или «диск». Этому необычному оптическому феномену всегда уделяли большое внимание. В древности появление в небе нескольких копий Солнца, ярких дуг или световых крестов вызывало неподдельный страх. Люди считали эффект гало предвестником неприятностей.

Согласно русским народным приметам, появление эффекта гало зимой предвещает морозы и снег.