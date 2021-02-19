Общество

IT-эксперты заявили об уязвимости школьных чатов для мошенников

Каждый четвертый школьный чат или сообщество находится в открытом доступе, подсчитали эксперты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart (проект Skyeng). Такие выводы они сделали из анонимного опроса 2,8 тысячи учителей.

«Родительские или классные чаты в меньшей степени интересуют злоумышленников. Но это не говорит о том, что данные хорошо защищены. Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения, и использовать эту информацию по своему усмотрению», - предупредил GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

Открытые чаты и сообщества подразумевают полный доступ посторонних лиц к любой публикуемой там информации и являются благоприятной средой для киберпреступлений, пишет газета «Известия».

При этом не обязательно атака будет проведена непосредственно в группе, сведения могут использовать для подготовки и изучения жертв, сказал исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита» Елена Бочерова.