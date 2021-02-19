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Общество

17 видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения, обитают в Полистовье

20.02.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

17 видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения, обитают в Полистовском заповеднике. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заповедника.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Полистовского заповедника

«Наша территория является крупнейшим на Северо-Западе России естественным резерватом некоторых видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Всего их 17: чернозобая гагара, черный аист, пискулька, скопа, степной лунь, змееяд, большой и малый подорлики, беркут, орлан-белохвост, сапсан, белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-сорока, чернозобик, большой кроншнеп и серый сорокопут», - говорится в сообщении.

Кроме того, на заповедных землях обитают представители 31 вида млекопитающих.

Теги: #Полистовский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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