Общество

Оттепель и снегопады придут в Псковскую область

Синоптики прогнозируют начало оттепели и снегопадов на территории Псковской области в ближайшие дни. Об этом сообщает центр «Фобос».

Фото: Вадим Боченков

«Сейчас в зоне арктического вторжения сформировался обширный антициклон, - говорится в сообщении. - Но завтра на Русскую равнину станут пробиваться согретые Гольфстримом воздушные массы с запада. Далеко вглубь континента тепло не проникнет и захватит только западную половину европейской территории. Это вторжение выйдет на пик в понедельник Пока на юге Сибири и в Поволжье будут стоять 20-градусные морозы, в центральных районах мы ожидаем -5...-10°, а в Смоленской, Псковской, Брянской областях, а также на западе Черноземья в дневные часы может дойти даже до оттепелей».

В зоне столкновения разнородных воздушных масс не обойдётся без снегопадов, добавили синоптики. Самыми сильными они будут в праздничный день на cеверо-западе европейской России – здесь местами за сутки может выпасть свыше 10-20 мм осадков.