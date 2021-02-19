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Общество

Замминистра просвещения возложил цветы к бюсту Героя России Александра Лебедева

20.02.2021 09:41|ПсковКомментариев: 0

Первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко возложил цветы к бюсту Героя России, разведчика 76-й десантно-штурмовой дивизии Александра Лебедева, установленного на территории Моглинской средней школы, где он учился. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, память героя также почтили первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель областного комитета образования Александр Седунов, директор школы и юнармейцы.

Напомним, бюст Александра Лебедева был открыт год назад в рамках памятных мероприятий, посвященных 20-летию гибели 6-й роты.

Александр Лебедев родился 1 ноября 1977 года в поселке Щиглицы Псковского района. До службы в армии работал рыбаком в колхозе имени Залита. В ряды российских войск был призван 30 ноября 1995 года. Службу проходил в Пскове. Полтора года Александр Лебедев находился в составе миротворческих сил в Югославии, где был награжден медалью «За отвагу» и двумя медалями «За укрепление боевого содружества».

Принимал участие в знаменитом марш-броске российских солдат 12 июня 1999 года из Боснии в Косово на аэродром города Приштина. После этого демобилизовался и сразу поступил на контрактную службу в Псковскую 76-ю дивизию.

29 февраля 2000 года гвардии ефрейтор Лебедев в составе разведгруппы находился впереди 6-й роты, выдвигавшейся на позиции на высоте 776.0. Разведчики первыми вступили в бой с большой группой боевиков. Будучи сам раненым, Александр Лебедев вынес из огня раненого командира, а потом продолжил вести огонь из автомата. Когда закончились патроны, десантник отбивался гранатами, но был повторно ранен. Дождавшись, когда противники приблизятся, он с последней гранатой в руках бросился в скопление террористов. Погиб при взрыве, уничтожив при этом несколько боевиков. 

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, гвардии ефрейтору контрактной службы Александру Лебедеву присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Теги: #память #герои
Источник: Псковская Лента Новостей
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