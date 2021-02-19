Общество

Старейшую школу Печорского района посетил замглавы Минпросвещения

Заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко посетил Печорскую лингвистическую гимназию в рамках рабочего визита в Псковскую область 20 февраля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с работой учреждения его ознакомили первый вице-губернатор Вера Емельянова и председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

В старейшей школе района гостей встретили сетускими песнями. Дмитрий Глушко поблагодарил ребят и подчеркнул важность сохранения традиций малочисленных народов. Далее он побывал на мастер-классе по плетению поясов - элемента сетуского национального костюма, а также посетил урок сетуского языка, который проходил в «Точке роста», открытой в одном из кабинетов гимназии.

Также замминистра осмотрел помещение столовой и заинтересовался, как организовано приготовление пищи и питание детей, учитывая, что помещение маленькое и не в полной мере соответствует нормам СанПиНа. Дмитрий Глушко отметил важность обеспечения технологического процесса. «Что-то здесь неправильно, надо разбираться дополнительно, возможно, нужны дополнительные механизмы. Надо найти модель, которая обеспечит безопасность, в том числе процесса приготовления пищи, чтобы не нанести вред здоровью детей», - сказал он.

Александр Седунов отметил, что в гимназии планируется модернизация. Напомним, во время визита в псковский регион в 2020 году это образовательное учреждение посетил министр просвещения Сергей Кравцов. Он поручил оперативно подготовить предложения по его обновлению. В начале текущего года администрация Печорского района объявила конкурс на лучший эскизный проект приспособления существующего здания Печорской лингвистической гимназии с земельным участком для создания общеобразовательной школы вместимостью 250 учеников.

Проект пристройки должен соответствовать всем необходимым нормам (СНиП, СанПиН) и общей концепции архитектуры существующего здания учебного заведении, учитывать исторические особенности и архитектурный облик города Печоры, содержать общую схему конструкций и подключенных инженерных сетей, генеральный план земельного участка.

По результатам проведения конкурса компетентная комиссия определит победителя, проект которого, возможно, войдет в предпроектную документацию для разработки ПСД на вышеуказанный объект.

Дмитрий Глушко отметил самобытность школы и пожелал успехов его коллективу и ученикам.