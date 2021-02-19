Общество

Псковские курсанты возложили гирлянду славы к монументу памяти сотрудников УИС

Торжественное построение личного состава состоялось в Псковском филиале Академии ФСИН России в честь празднования Дня защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие прошло на плацу образовательной организации с участием руководства и личного состава Псковского филиала Академии, представителей Собрания высшего офицерского состава.

«23 февраля 1918 года армия наша под Псковом и Нарвой в яростной битве была рождена», - напомнил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.

«Этот день стал всенародным праздником, олицетворяющим связь многих поколений защитников Отечества и символизирующим их боевые заслуги и самоотверженное служение Родине. Дата 23 февраля напоминает каждому из нас о гражданском долге и высоком мужском предназначении. Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие в обществе и на земле», - добавил начальник учреждения.

Член Псковской общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-майор запаса Пограничной службы ФСБ России Владимир Киреев отметил, что героические подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты вспоминают с благодарностью.

«Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчизне всегда были и остаются непреходящими ценностями российского народа», - сказал Владимир Киреев.

К монументу памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, возложили гирлянду славы.

Личный состав Псковского филиала академии планирует принять активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества, а именно в параде войск Псковского гарнизона, который пройдет 23 февраля у монумента в честь первых побед Красной Армии.