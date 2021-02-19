Общество

Михаил Ведерников оценил ремонт в нееловском ФАПе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил 20 февраля фельдшерско-акушерский пункт в деревне Неелово-1 Псковского района для проверки качества ремонта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фельдшеры уже ведут прием пациентов, идет и запись на вакцинацию от коронавируса.

«Тепло, комфортно, современно, красиво – спасибо большое!» - поделились впечатлениями медицинские работники.

ФАП находился в аварийном состоянии и требовал ремонта. По поручению губернатора ремонт провели с октября по январь: заменили электропроводку и систему отопления, капитально отремонтировали помещения, оснастили ФАП новой мебелью.