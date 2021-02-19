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Общество

Кто будет работать в понедельник, рассказали в госинспекции труда

20.02.2021 12:49|ПсковКомментариев: 0

Государственная инспекция труда в Псковской области дала разъяснения по поводу выходного дня в понедельник.

Так, 22 февраля - выходной день для тех, кто обычно работает пятидневку. На тех, кто работает шесть дней в неделю, перенос праздничных дней не распространяется. Таким работникам необходимо выйти на работу в понедельник в обычном порядке. Однако предпраздничный рабочий день будет сокращен на 1 час, пояснили Псковской Ленте Новостей в госинспекции.

Работающим посменно придется трудиться всю смену. Если работодатель не может сократить на один час продолжительность рабочего дня в предпраздничный день в связи с условиями работы, то это компенсируется согласно статье 153 ТК РФ дополнительным временем отдыха или повышенной оплатой.

Руководитель вправе организовать выходной для работников и в субботу 20 февраля, и в понедельник 22 февраля по своему усмотрению в соответствии с установленным графиком работы, добавили в региональной госинспекции труда. 

Теги: #трудовое законодательство #выходные #рабочий день
Источник: Псковская Лента Новостей
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