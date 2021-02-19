Общество

Новый состав региональной Общественной палаты сформируют к лету

Проект постановления «О проведении отбора кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы» внес для рассмотрения на февральской сессии председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Срок полномочий действующего состава палаты истекает 7 июня 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Согласно законодательству не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов общественной палаты должна быть объявлена процедура формирования нового состава, - прокомментировал законодательную норму Владимир Яников. - После принятия соответствующего постановления и его опубликования на официальном сайте Собрания у зарегистрированных на территории области общественных объединений будет месяц, чтобы направить в региональный парламент предложения о выдвижении кандидатов в общественную палату».

Парламентарий напомнил, что общественная палата формируется в составе 36 человек, 12 из которых выбираются областным Собранием депутатов тайным голосованием на сессии, 12 утверждаются губернатором, оставшаяся треть состава избирается самими членами общественной палаты.

Добавим, что членом общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории области и достигший возраста 18 лет. На срок осуществления своих полномочий член общественной палаты должен приостановить членство в политической партии и придерживаться утверждённого кодекса этики членов общественной палаты Псковской области.