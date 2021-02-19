Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Отчет депутата
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 19.02.2021 22:583 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 20.02.2021 13:310 ПЛН-ТВ: Как псковичи пережили «русскую зиму»? 20.02.2021 13:280 Новый состав региональной Общественной палаты сформируют к лету 20.02.2021 13:230 Суд отказался выселять из квартиры скандального сожителя великолучанина 20.02.2021 12:490 Кто будет работать в понедельник, рассказали в госинспекции труда 20.02.2021 12:160 Псковские курсанты возложили гирлянду славы к монументу памяти сотрудников УИС
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 15.02.2021 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 17.02.2021 22:1210 Михаил Мишустин прибудет с рабочим визитом в Псковскую область 16.02.2021 18:004 Мужчина скончался в Пскове по дороге с медицинского обследования
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новый состав региональной Общественной палаты сформируют к лету

20.02.2021 13:28|ПсковКомментариев: 0

Проект постановления «О проведении отбора кандидатов для избрания членами Общественной палаты Псковской области на 2021 – 2024 годы» внес для рассмотрения на февральской сессии председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Срок полномочий действующего состава палаты истекает 7 июня 2021 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Согласно законодательству не позднее, чем за три месяца до истечения срока полномочий членов общественной палаты должна быть объявлена процедура формирования нового состава, - прокомментировал законодательную норму Владимир Яников. -  После принятия соответствующего постановления и его опубликования на официальном сайте Собрания у зарегистрированных на территории области общественных объединений будет месяц, чтобы направить в региональный парламент предложения о выдвижении кандидатов в общественную палату».

Парламентарий напомнил, что общественная палата формируется в составе 36 человек, 12 из которых выбираются областным Собранием депутатов тайным голосованием на сессии, 12 утверждаются губернатором, оставшаяся треть состава избирается самими членами общественной палаты.

Добавим, что членом общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации, проживающий на территории области и достигший возраста 18 лет. На срок осуществления своих полномочий член общественной палаты должен приостановить членство в политической партии и придерживаться утверждённого кодекса этики членов общественной палаты Псковской области.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 306 человек
20.02.2021, 13:430 Замглавы Минпросвещения познакомился с бытом и традициями сето 20.02.2021, 13:310 ПЛН-ТВ: Как псковичи пережили «русскую зиму»? 20.02.2021, 13:280 Новый состав региональной Общественной палаты сформируют к лету 20.02.2021, 13:232 Алло, мошенники?
20.02.2021, 13:230 Суд отказался выселять из квартиры скандального сожителя великолучанина 20.02.2021, 13:060 В Великих Луках женщина попала под колеса «Лады» 20.02.2021, 12:561 «Холодные игры» впервые пройдут в Пскове в последний день зимы 20.02.2021, 12:490 Кто будет работать в понедельник, рассказали в госинспекции труда
20.02.2021, 12:422 Владимир Путин подписал указ о контроле сотрудников ГИБДД за техосмотром автомобилей 20.02.2021, 12:362 Софья Пугачева заявила о краже печати администрации Новоржевского района 20.02.2021, 12:284 Суд признал законной замену Навальному условного наказания на реальный срок 20.02.2021, 12:160 Псковские курсанты возложили гирлянду славы к монументу памяти сотрудников УИС
20.02.2021, 12:130 В Великих Луках женщину осудили за убийство знакомого в подвале 20.02.2021, 12:040 В Роструде рассказали, как безопасно очистить крыши домов от снега 20.02.2021, 12:000 СНГБ проводит конкурс «Время перемен» вместе с Visa 20.02.2021, 11:590 Михаил Ведерников оценил ремонт в нееловском ФАПе
20.02.2021, 11:530 Пропавшего в 2019 году мужчину продолжают искать в Великих Луках 20.02.2021, 11:312 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 165 20.02.2021, 11:301 Пскович попался на краже спиртных напитков из магазина 20.02.2021, 11:160 Старейшую школу Печорского района посетил замглавы Минпросвещения
20.02.2021, 11:000 Интерактив: С лета не работает светофор на улице Кузбасской Дивизии 20.02.2021, 10:540 Уголовные дела возбудила псковская полиция по двум фактам кражи велосипедов 20.02.2021, 10:481 Дети отравились бытовым газом в Великих Луках 20.02.2021, 10:410 Минфин намерен распространить льготную программу семейной ипотеки на строительство частных домов
20.02.2021, 10:240 Пскович предстанет перед судом за убийство женщины и поджог ее квартиры 20.02.2021, 10:215 Замминистра просвещения продегустировал блюда в псковской школьной столовой. ВИДЕО 20.02.2021, 10:002 Взрыв газового баллона предотвратили в Пскове 20.02.2021, 09:450 Два человека пострадали при пожарах в Псковской области за прошедшие сутки
20.02.2021, 09:410 Замминистра просвещения возложил цветы к бюсту Героя России Александра Лебедева 20.02.2021, 09:410 Отделение почтовой связи возобновило работу в себежском поселке Сосновый Бор 20.02.2021, 09:250 Первый замминистра просвещения находится с рабочим визитом в Псковской области 20.02.2021, 09:250 Оттепель и снегопады придут в Псковскую область
20.02.2021, 09:140 Пожилая великолучанка лишилась сбережений после разговора с мошенником 20.02.2021, 09:000 17 видов птиц, находящихся под угрозой исчезновения, обитают в Полистовье 20.02.2021, 08:440 В Центробанке предсказали самое популярное мошенничество 2021 года 20.02.2021, 08:270 Рыжеволосого жителя Тулы разыскивают в Пскове
20.02.2021, 08:160 В России появится первый федеральный рейтинг безопасности городов 20.02.2021, 08:030 Более полутысячи видов растений встречается в Полистовье 20.02.2021, 07:521 IT-эксперты заявили об уязвимости школьных чатов для мошенников 20.02.2021, 07:410 Россиянам хотят разрешить заселяться в гостиницы по загранпаспортам
20.02.2021, 07:270 Мастер-класс по воркауту провели для студентов в Пскове 20.02.2021, 07:150 Минтранс попросили обязать авиакомпании бесплатно вносить правки в билеты 20.02.2021, 07:050 В России ожидается регистрация третьей вакцины от коронавируса 19.02.2021, 23:160 Два очага коронавируса остаются активными в Псковской области
19.02.2021, 23:096 Сергей Лавров: Отношения России и Евросоюза разорваны в клочья 19.02.2021, 22:583 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 19.02.2021, 22:320 Жители Гдовского района поделились фото необычного природного явления 19.02.2021, 22:120 Кипр не откроют для россиян раньше апреля
19.02.2021, 21:580 Выставку «Бабочки пушкинского детства» открывают в Тригорском 19.02.2021, 21:445 Ключевые инвесторы звонят губернатору Псковской области напрямую 19.02.2021, 21:293 Александр Козловский поблагодарил ветерана боевых действий за патриотическое воспитание молодежи 19.02.2021, 21:150 Бытовой пьяница в Ваулино едва не зарезал мать, забирая бутылку водки
19.02.2021, 21:000 Пскович украл подаренные имениннику на 18-летие деньги 19.02.2021, 20:501 Житель Псковского района попытался решить земельный спор с помощью мачете 19.02.2021, 20:440 Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов 19.02.2021, 20:282 В Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза чумы в Россию
19.02.2021, 20:121 Пскович угрожал убить экс-сожительницу стамеской 19.02.2021, 20:000 Стоимость биткойна впервые превысила 54 тысячи долларов 19.02.2021, 19:550 Мужчина пострадал на пожаре в Порхове 19.02.2021, 19:520 Квиз «Красная рука» проведет областная библиотека
19.02.2021, 19:400 Водопровод, КНС и укрепление берега запроектируют в ансамбле Снетогорского монастыря 19.02.2021, 19:280 Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в Санкт-Петербурге 19.02.2021, 19:130 НИФИ Минфина привлекает активную пенсионерку из Пскова к работе по повышению финансовой грамотности 19.02.2021, 19:027 Невский или Дзержинский - москвичи выберут памятник для Лубянской площади
19.02.2021, 18:520 В Новоржевском районе волонтеры благоустраивают памятники героям Великой Отечественной войны 19.02.2021, 18:360 Для псковских школьников провели «Урок мужества» в центре подготовки полиции 19.02.2021, 18:342 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 19.02.2021, 18:233 Креативность псковского облизбиркома отметил электоральный юрист Антон Тимченко
19.02.2021, 18:144 В соцсетях заявили о пропаже гербовой печати администрации Новоржевского района 19.02.2021, 17:592 «Акценты» Донецкого: Визит Мишустина, старт предвыборной кампании и новый директор автопарка 19.02.2021, 17:532 Волонтеры узнали об отношении псковской молодежи к вредным привычкам 19.02.2021, 17:452 Какие санкции намерен ввести Евросоюз в отношении россиян, рассказал дипломат
19.02.2021, 17:370 Подъезд к новому причалу в Толбице отремонтируют за счет нацпроекта 19.02.2021, 17:250 Школьников приглашают принять участие в фестивале «Звезда спасения» 19.02.2021, 17:184 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации 19.02.2021, 17:140 Никакой несправедливости в решении по Алексею Харлашину не было - юристы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.