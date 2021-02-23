Общество

Власти Великих Лук: Подвиги предков – вечный пример самоотверженной любви и преданности

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава городской администрации Любовь Романова поздравили великолучан с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые великолучане! Дорогие ветераны войны, труда и вооруженных сил! Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества! Этот праздник очень значим для великолучан. Наш город во все времена был воином, доблестно сражавшимся с захватчиками Русской земли. Его величали «оплечьем Новгорода» и «предсердием Москвы». В Великую Отечественную войну Великие Луки назвали «малым Сталинградом». За мужество и стойкость, проявленные защитниками города, ему присвоено почетное звание «Город воинской славы». Героические подвиги предков – это вечный пример самоотверженной любви и преданности Родине для всех поколений великолучан», - говорится в поздравлении. - Продолжая славные традиции отцов и дедов, сегодня жители города с честью стоят на защите рубежей и интересов Отечества, добросовестно трудятся на благо малой родины и нашей Великой державы, воспитывают молодежь в духе патриотизма и верности долгу. В этот знаменательный день выражаем слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий в горячих точках и воинам-интернационалистам, вспоминаем всех героев, отдавших жизни за Родину».

Николай Козловский и Любовь Романова пожелали великолучанам добра и мира. «Пусть город Великие Луки становится все комфортнее и краше благодаря нашей совместной добросовестной работе, пусть с успехом реализуются самые смелые проекты и планы на благо нашей малой родины! Примите пожелания крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и согласия в семьях, хорошего праздничного настроения», - говорится в поздравлении.