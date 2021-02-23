Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днем защитника Отечества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества, который отмечается сегодня, 23 февраля.

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник отмечают не только те, кто связал свою жизнь с военной службой, но и каждый человек, кому небезразлична судьба нашей страны, и кто по первому зову готов защищать Отечество, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном портале госорганов региона. - 23 февраля — годовщина создания Красной Армии, чьи первые соединения включали и кадровых солдат, и призывников, и добровольных ополченцев, и партизан. В феврале 1918 года эти отряды остановили под Псковом немецкие войска, рвавшиеся к Петрограду».

Несмотря на колоссальную разницу в подготовке и оснащении, вопреки бушующей Гражданской войне, первые красноармейцы выполнили поставленную задачу и спасли Россию от разорения и продолжения войны, - подчеркнул губернатор.

«Мы гордимся ратными подвигами всех поколений защитников Отечества. Сегодня псковские военнослужащие продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на ближних и дальних рубежах нашей Родины. Долг каждого — отстаивать интересы государства и народа, воспитывать у подрастающего поколения любовь к родной земле, чтобы сохранить и приумножить силу и богатство России», - отметил Михаил Ведерников.

Всем, кто защищал, защищает и готов защищать Родину, а также их семьям он пожелал крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.