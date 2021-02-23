Общество

Александр Козловский: 23 февраля – праздник тех, кто несет ответственность за настоящее и будущее своей страны

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

«Дорогие жители Псковской области! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Это праздник тех, кто несет ответственность за стабильное настоящее и будущее своей страны, кто из поколения в поколение закладывает фундамент любви и преданности к своей Отчизне, сохраняет покой и благополучие родных и близких», - говорится в поздравлении, публикованном на сайте регионального отделения партии.

Александр Козловский пожелал псковичам «крепкого здоровья, счастья, мирного неба и надежного тыла, решительности и успеха в благих делах во славу Великой России».