Общество

Александр Братчиков поздравил жителей Пскова с Днем защитника Отечества

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков поздравил горожан с Днем защитника Отечества.

«Дорогие псковичи! Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет отважных и сильных духом людей, тех, кто не боится трудностей и всегда готов встать на защиту интересов страны, своей семьи, родных и близких, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет мощь и авторитет нашей Родины», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте администрации Пскова.

Александр Братчиков пожелал псковичам здоровья, счастья, оптимизма, успехов, крепости духа, благополучия и добра.