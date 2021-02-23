Общество

Александр Котов: Защищать Родину – священный долг и высокое призвание

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые жители Псковской области, ветераны, воины Вооруженных Сил России! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 23 февраля мы чествуем тех, кто связал свой жизненный путь с воинским делом, и для кого служба в армии стала больше, чем просто профессия: защищать Родину – священный долг и высокое призвание», - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте регионального парламента.

«Вооруженные Силы нашей страны имеют славную историю и доблестные традиции – многие поколения солдат и офицеров верой и правдой служили Отчизне, храня честь мундира, верность воинскому братству и преданность родной земле. Всегда, когда Родине угрожала опасность, защитники Отечества были со своим народом и проявляли невероятную силу духа, истинное мужество и патриотизм. На этих героических примерах воспитывались военные, которые сегодня обеспечивают обороноспособность государства и стоят на страже безопасности России, – в этой преемственности и заключена непобедимая сила нашей армии», - подчеркнул Александр Котов.

Он также пожелал «ветеранам, личному составу и гражданскому персоналу Вооруженных Сил, семьям военнослужащих здоровья, успехов и благополучия, а всем нам – мирного неба над головой».