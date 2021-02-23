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Торжественный митинг и парад войск Псковского гарнизона состоялись в Крестах

Торжественный митинг и парад войск Псковского гарнизона состоялись в Пскове вДень защитника Отечества, 23 февраля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятия традиционно прошли в Крестах, у обелиска, открытого в 1969 году в ознаменование первых военных столкновений Красной Армии с немецкими кайзеровскими войсками под Псковом и Нарвой в 1918 году.

В торжественных мероприятиях принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравляя жителей региона с праздником, он подчеркнул, что залог силы и безопасности любой страны — мощная и современная армия, которая способна оперативно и профессионально ответить на любой вызов.

«Россия всегда находилась в центре истории и не раз вступала в противостояние с крупнейшими державами, но во всм времена наши Вооруженные силы показывали героизм, волю к победе, достоинство и силу. Благодаря доблестным защитникам Отечества, Россия сохранила свою территориальную целостность и позиции на мировой арене, возможность мирного и стабильного развития», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также отметил, что Псковская область как приграничный регион всегда занимала особое место в российской военной истории, и многие уроженцы Псковской земли навечно вписали свои имена в боевую летопись страны. «Мы благодарны всем, кто защищал и защищает мир в нашей стране. Особая благодарность - ветеранам, которые прошли непростые испытания и вышли из них победителями», - отметил губернатор. В заключение он пожелал всем защитникам Отечества «крепкого здоровья, сил, благополучия и успехов на службе, а всем жителям регина — мирного неба над головой».

Далее к участникам митинга обратился начальник Псковского территориального гарнизона, комдив 76-й дивизии Сергей Чубарыкин.

«Этот праздник вобрал в себя богатые ратные традиции и олицетворяет мужество защитников земли русской. Он возвращает нас к страницам нашего прошлого, чтобы мы еще раз смогли понять, кому мы обязаны мирным небом над головой и возможностью жить, работать, растить детей и внуков», - подчеркнул командир дивизии. - На протяжении века этот праздник неизменно остается символом патриотизма, чести и беззаветного служения Отчизне».

Сергей Чубарыкин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, личный состав 76-й дивизии и пожелал всем крепкого здоровья, мирного неба и успехов на благо служения Родине.

На митинге ряду военнослужащих были вручены государственные награды. Также присутствующие возложили к обелиску гирлянду воинской славы и цветы.

Продолжилось мероприятие парадом войск Псковского гарнизона, в котором также приняли участие учащиеся академии УФСИН и воспитанники военно-патриотического центра «Патриот».