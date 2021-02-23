Общество

Урок мужества прошел в псковской школе №11

Урок мужества прошел для учащихся выпускных классов псковской школы №11. Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пскову Павел Андрюхин поговорил со старшеклассниками о патриотизме и необходимости быть готовым в любой момент встать на защиту интересов своего Отечества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по городу Пскову, при общении с ребятами полицейский также предостерег их от совершения необдуманных поступков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и напомнил о негативных последствиях употребления наркотических средств. Также Павел Андрюхин сообщил о предусмотренной законодательством административной и уголовной ответственности за участие в наркобизнесе и привел конкретные примеры.

В продолжение встречи полицейский ответил на вопросы старшеклассников. Они, в частности, касались требований, предъявляемых гражданам, поступающим на службу в полицию, и особенностей работы в органах внутренних дел. В завершение встречи гость поздравил ребят с праздником, пожелал им успехов в учебе, здоровья и мирного неба над головой.