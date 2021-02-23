Общество

Сильную половину образовательной системы Пскова поздравили с 23 февраля

Коллектив управления образования администрации города Пскова поздравил сильную половину образовательной системы города с Днем защитника Отечества.

«Дорогие наши коллеги! С Днем защитника Отечества вас! В системе образования Пскова руководителей-мужчин немного, но каждый вносит свой бесценный вклад», - говорится в поздравлении, опубликованном в инстаграм-аккаунте управления образования.

«Мультах Анатолий Иосифович - директор Центра "Патриот" - олицетворение патриотики и воспитания мужества для наших детей. Макаров Сергей Александрович - директор Центра "Наставник" - символ профессионального роста и безопасности для подрастающего поколения. Камезин Александр Юрьевич - директор Центра "Юность" - воплощение выносливости и силы и для мальчишек и для девчонок. Григорьев Дмитрий Николаевич - директор Эколого-биологического центра - проводник в мире науки и исследований для юных натуралистов города. Дедов Александр Геннадьевич - директор школы №3 - наставник маленьких жителей микрорайона Овсище. Аксенов Виктор Федорович - директор школы №12 - бессменный руководитель центрообразующего образовательного учреждения ближнего Запсковья. Шагин Иван Анатольевич - и.о. директора №47 - историк, который не дал прерваться траектории развития школы и коллектива. Овсяков Виктор Владимирович - и.о. директора Школы-интерната - хранитель традиций уникальной школы», - перечислили в управлении образования.

«Вас мало, но каждый из вас самоценен своей профессиональной силой, своим выбором в пользу образования, стержнем в системе и правильным ориентиром для наших детей»,- подчеркивается в поздравлении.