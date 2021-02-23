Общество

Депутаты Псковской гордумы возложили цветы к воинским захоронениям и мемориалам

Депутаты Псковской городской Думы приняли участие во всероссийской акции «Защитим память героев». Они возложили цветы к памятным доскам, мемориалам, Вечному огню, братским захоронениям.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, акция проходит во всех регионах, а сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране стали символом уважения и памяти к героям прошедших войн.

«Мы гордимся подвигами своих земляков. Где бы они ни служили, проявляли преданность родине, готовность в любую минуту дать решительный отпор врагу», - отметила глава Пскова Елена Полонская. Заместитель главы города Владимир Воробьев считает, что данная акция - ответ общества на попытки переписать нашу историю, превратить страну победителей в страну без прошлого.

«Это знак единства с поколением победителей, - уверен депутат Валерий Тюменцев.

Председатель комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федор Постнов подчеркнул: «Мы сильны своей страной, своей историей. Наша память жива, а значит, живы те, кого мы вспоминаем сегодня. Между тем, председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике гордумы Григорий Стороненков возложил цветы к памятной доске Андриану Гущину, руководителю подпольного партийного центра. «Памятью жив человек», - подчеркнул депутат.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов считает, что эта акция имеет большое значение не только для старшего поколения, но и для молодежи. Это возможность отдать дань уважения подвигу, совершенному людьми во благо нашей Родины. Дань уважения тем, кто «отдал свои жизни за свою страну, за мир, за каждого из нас», выразила и депутат Ольга Федорова: «Низкий поклон и вечная память героям».