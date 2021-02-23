Общество

«Экопром» поздравил псковичей с Днем защитника Отечества

С днем защитника Отечества поздравил жителей Псковской области региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром».

«Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником мужества, достоинства и чести! Это праздник тех, кто строит наше будущее не только на боевом посту, но и в обычной, повседневной жизни, кто заботится и защищает свою семью, дарит уверенность в завтрашнем дне, с достоинством преодолевает все жизненные преграды», - подчеркивается в поздравлении, опубликованном в соцсетях «Экопрома».



«Желаем вам, уважаемые мужчины, чтобы в нынешнее время ваши подвиги были только трудовыми, чтобы в любых ситуациях вы оставались сильными и мужественными, чтобы вас никогда не покидала вера в себя, своих близких и своих друзей», - отметили в организации.