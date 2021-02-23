Общество

Еще 54 человека заболели коронавирусом в Псковской области

54 новых случая коронавируса отмечено в Псковской области за минувшие сутки, 22 февраля. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«54 новых случая.Хороший показатель, особенно на фоне двух предыдущих дней. Выздоровевших при этом +69», - пояснил глава региона. Новых очагов, по его словам, нет Прививки от коронавируса сделали почти 2500 жителей Псковской области.

Добавим, за весь период в псковском регионе проведено 271536 исследований от коронавируса (820 за сутки).Подтверждено 31596 случаев COVID-19 (+54), выздоровели 20662 (+69).

Скончались, по данным портала стопкоронавирус, 168 человек.