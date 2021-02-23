Общество

Коммунисты совершили автопробег по братским захоронениям Псковщины

22 февраля коммунисты Псковской области провели автопробег по братским захоронениям Локнянского района в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского флота и посетили деревню Чернушки, чтобы почтить память Героя Советского Союза Александра Матросова. Участниками автопробега стали коммунисты и комсомольцы Пскова, Великолукского, Новосокольнического и Локнянского районов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в обкоме КПРФ, колонна автомобилей с красными флагами отправилась по братским захоронениям Башово-Липшани-Загорье-Алексеевское-Валуевское. Коммунисты останавливались около памятников и мемориалов, чтобы отдать дань памяти павшим, возлагали венки. Затем торжественная колонна двинулась к мемориалу Героя Советского Союза Александра Матросова у деревни Чернушки Локнянского района, где прошло памятное мероприятие - возложение венков и цветов к мемориалу. Мероприятие также было посвящено Дню рождения Красной Армии и Военно-морского флота.

К участникам автопробега по братским захоронениям обратились первый секретарь Псковского ОК КПРФ Петр Алексеенко, второй секретарь Дмитрий Михайлов, первый секретарь Новосокольнического РК КПРФ Александр Тарасов, первый секретарь Локнянского РК КПРФ Валентина Акимова.

К памятнику Александра Матросова были возложены живые цветы. Затем автоколонна с красными знаменами отправилась на захоронение в деревне Черное, где покоится свыше 700 советских солдат.

В деревне Михайлов Погост коммунисты посетили музей, посвященный истории Советского периода и Великой Отечественной войны.