Общество

«Дорогою добра»: Роспотребнадзор не согласовал проведение фестиваля НКО в Пскове

Псковский Роспотребнадзор не согласовал проведение фестиваля «Дорогою добра», который должен был состояться в Пскове 27 февраля, в оффлайн-режиме, пишет «МК в Пскове».

Мероприятие намеревались провести на шести площадках в центре города - на ул. Советской, Поземского, Некрасова, Шуйского, на пл. Ленина и в Финском парке.

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук обосновал отказ продолжающимся карантином, во время которого запрещено проведение массовых публичных, зрелищных, досуговых мероприятий.

Фестиваль, задача которого - познакомить с работой некоммерческих организаций, пройдет 27 февраля в онлайн-формате, сообщили организаторы.