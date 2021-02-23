Общество

Андрей Турчак принял участие в акции «Защитим память героев»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак 23 февраля принял участие в акции «Защитим память героев» и возложил цветы к монументу «Мать-Родина» нa Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Тот пример героизма, который явила наша страна, заслуживает уважения и вечной памяти. В каждом регионе, в каждом городе, в каждом селе мы приходим нa воинские захоронения, нa братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму. Наша общая задача - сделать так, чтобы память о подвиге советского солдата оставалась, передавалась из поколения в поколение. Именно поэтому лучшим ответом на те заявления, которые мы, к сожалению, слышим в последнее время все чаще и чаще, являются тысячи цветов, которые сегодня лягут на захоронения наших солдат», - подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, акцию «Защитим память героев» по всей стране проводит «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской ротой боевого братства».