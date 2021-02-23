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Общество

Ученые разгадали «код да Винчи»

23.02.2021 19:50|ПсковКомментариев: 0

Профессор Политехнического университета в Милане Пьер Джорджио Ригетти во главе международной группы ученых раскрыл еще одну загадку творческого стиля Леонардо да Винчи (1452–1519) и его художественной школы. Итоги работы опубликованы в научном издании Digital Archeology and Cultural Heritage, сообщает ТАСС.

Как рассказал один из участников проекта Глеб Зильберштейн, работающий в Израиле, в основе изображений Мадонны с младенцем Иисусом лежит расположение элементов по кругу, которое пришла в Европу из арабской и персидской традиции. Это радиальное расположение стало характерно как для Ренессанса, так и для работ самого да Винчи.

Эта так называемая «печать да Винчи» стала своего рода трафаретом для произведений его школы, то есть своего рода «кодом да Винчи», рассказал ученый.

Ранее ученые из группы Зильберштейна раскрыли химический состав красок, которыми пользовался да Винчи.

В ноябре 2020 года австрийские и итальянские ученые, изучая микробиоту на семи набросках Леонардо да Винчи, неожиданно обнаружили бактерии и человеческую ДНК. Специалисты предположили, что часть микроорганизмов — это результат взаимодействия с рисунками реставраторов, а часть была занесена через мух и их экскременты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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