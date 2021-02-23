Общество

Жителям Плюсского района напомнили правила эксплуатации печей и обогревателей

23 февраля сотрудниками пожарного надзора по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Плюсского района и в рамках проведения профилактической операции «Отопительный сезон» проведено мероприятие на тему соблюдения требований пожарной безопасности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области особое внимание было уделено правилам эксплуатации печного отопления, электрообогревательных приборов и газового оборудования в быту.

При проведении мероприятия проведены беседы с гражданами, осуществлено распространение листовок, буклетов в почтовые ящики жилых домов и населению, размещение агитационных материалов на противопожарную тематику, в соответствии с сезоном, на информационных стендах населенных пунктов, торговых организаций и иных местах с массовым посещением.