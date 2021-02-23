Общество

Губернатор поздравил жителей Дновского и Стругокрасненского районов с годовщинами освобождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского и Стругокрасненского районов с годовщинами освобождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Как говорится в приветственном адресе, направленном жителям Стругокрасненского района, «974 дня зверствовали фашисты на этой земле». «По данным архивов, на территории района в годы оккупации погибло около 1600 мирных жителей, из них более 400 были расстреляны, 64 человека повешено и сожжено, 45 погибло после пыток и более 3 тысяч жителей угнано в немецкое рабство. Но тем сильнее сопротивлялись стружане. На территории района активно действовало партизанское движение, держа под контролем целые деревни - здесь даже открывались школы. Эту великую силу духа народа враг не смог сломить», - отметил губернатор.

Особые слова признательности и уважения он высказал в адрес ныне живущих ветеранов. «Они - наша гордость и пример патриотизма, трудолюбия, мужества», - заметил Михаил Ведерников.

В честь 77-й годовщины освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков и Дня защитника Отечества ветераны, военнослужащие, официальные лица и представители организаций сегодня возложили венки, гирлянды и цветы к памятнику Скорбящая мать и стеле. Первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава района Александр Волков почтили память Владимира Ислентьева, погибшего в составе шестой роты в Чечне, побывали и у мемориала, установленного в прошлом году к 9 мая.

Череда памятных мероприятий, посвященных освобождению от немецко-фашистских захватчиков, состоялись и в Дновском районе. За годы оккупации на территории муниципалитета погибли более 500 мирных жителей, около 3 тысяч дновцев не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. «Несмотря на зверства, чинимые захватчиками, на территории района действовало сопротивление: дновские подпольщики организовывали заключённым побеги из лагерей, устраивали диверсии на железной дороге, помогали партизанам и даже выпускали свою газету. Эти жертвы и подвиги навсегда в памяти жителей и навечно вписаны в историю Псковской земли. Сегодня мы отдаем долг мужеству погибших и говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район. Низкий вам поклон за ратные подвиги, самоотверженный труд, за все вынесенные испытания и беззаветное служение Отечеству!», - отмечается в приветственном адресе губернатора.

В этот памятных для муниципалитета день в центре Дно состоялся митинг. Кроме того, около 200 человек приняли участие в интерактивной программе «А на фронте у нас передышка!».

Творческие коллективы, волонтеры и участники проекта из других районов показали театрализованные сцены из жизни полевого госпиталя, полевой почты, подпольной типографии, а также железнодорожную станцию Дно военного времени, выставки музейных экспонатов. Мероприятие прошло в рамках социально-культурного проекта «Ожившая история».