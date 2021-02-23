Общество

Денис Иванов: Низкий поклон тем, кто ценой жизни защищает свою родную землю

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов поздравил псковичей с Днем защитника Отечества.

«Мужество, отвага, честь, решимость, выдержка — вот ваши главные достоинства. Низкий поклон и уважение тем, кто ценой собственной жизни защищает свою родную землю. Пускай здоровье наполняет тело, а твердость характера остается непоколебимой. Пускай надежный друг всегда будет рядом в трудный момент. Будьте хранимы судьбой и верой близких людей», - отмечается в поздравлении, которое депутат опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте».