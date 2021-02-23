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Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников

63 новых случая коронавируса зарегистрированы в Псковской области за минувшие сутки, 23 февраля. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. Выздоровели 44 человека.

«К сожалению, умерли от COVID-19 еще три человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Статистика говорит о том,что нужно себя беречь и расслабляться еще рано», - отметил глава региона и призвал псковичей соблюдать меры противовирусной безопасности.

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«Впереди короткая рабочая неделя — пусть она у всех пройдет спокойно и продуктивно», - заключил Михаил Ведерников.

За весь период в Псковской области зафиксировано 31659 случаев коронавируса, выздоровели 20705 человек. Проведено 272311 исследований на коронавирус.