23 февраля в 22.20 от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении: «В течение ночи и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед».
Рекомендации для населения:
Автолюбителям:
- воздержитесь от поездок на личном автотранспорте;
- будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.
- проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.
- не выезжайте на дороги на летней резине.
Пешеходам:
Чтобы избежать травм в гололед необходимо:
- подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. Также можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду.
- во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву.
- держать равновесие с помощью рук. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.