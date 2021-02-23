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В течение ночи и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед

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Общество

В течение ночи и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед

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23 февраля в 22.20 от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении: «В течение ночи и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед». Рекомендации для населения: Автолюбителям: воздержитесь от поездок на личном автотранспорте;

будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

не выезжайте на дороги на летней резине. Пешеходам: Чтобы избежать травм в гололед необходимо: подобрать нескользящую обувь с устойчивой, желательно – микропористой или ребристой подошвой. Также можно приобрести специальные съемные подошвы для ходьбы по гололеду.

во время перемещения по улице не стоит спешить, следует избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Передвигаясь по льду, необходимо наступать на всю подошву.

держать равновесие с помощью рук. Пожилым людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновым наконечником. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.