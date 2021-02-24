Общество

Назван способ улучшить зрение за три минуты в день

Улучшить зрение без операций можно при помощи простой гимнастики, которая отнимает не более нескольких минут в день. Об этом сообщает abc.es со ссылкой на врача-офтальмолога Руи Хирамацу.

По словам медика, глаза необходимо регулярно тренировать так же, как тренируются мышцы или ум, пишет РИА Новости.

Первый метод, который советует применять Хирамацу, — упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их нужно всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели. Явные наступят через 28 дней.

Второй метод - термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань надо положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.

Третий метод — употребление шпината. Его нужно включить в свой рацион, так как шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.