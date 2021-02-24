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Общество

Псковскую область накрывает туман

24.02.2021 08:29|ПсковКомментариев: 0

Псковский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятном явлении. «В ближайшие 2 часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее», - говорится в сообщении, которое поступило 24 февраля в 7.30.

Рекомендации для населения:

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, накануне вечером Псковский гидрометцентр предупредил, что утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед.

Теги: #зима #туман
Источник: Псковская Лента Новостей
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