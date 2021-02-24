Общество

В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении

Первый страховой продукт Сбера по подписке - программа страхования от несчастных случаев «Защита от травм» - появился в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Минимальный срок страховки — один месяц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

Подписная модель — это самостоятельный выбор срока и способа оплаты страховки, а также возможность активации страховой защиты на тот период, когда потребность в ней наиболее высока. Подписка также позволяет разбить стоимость годовой программы на необременительные для личного бюджета регулярные платежи. При желании отказаться от страховки достаточно просто не вносить очередной платеж.

«Сейчас настоящий бум подписок. По подписке можно смотреть фильмы, слушать музыку, учиться и даже владеть автомобилем. Все более важным критерием выбора становится возможность платить именно за тот объем сервиса, которым человек реально пользуется. Так что подписка — логичное развитие и наших рисковых страховых продуктов. Сейчас у клиентов появилась возможность оформить подписку на программу страхования от несчастных случаев, а в течение 2021 года мы переведем на эту модель все наши страховые продукты для физлиц», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписку на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.

Страховая защита на месяц обойдется в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тысяч рублей, 500 тысяч, 600 тысяч, 800 тысяч или 1 млн рублей.

«Мы постоянно совершенствуем наши услуги, делая их удобными и выгодными для клиентов. Модель подписки – возможность управлять сроками своей страховой защиты и расходами на страхование, включая их в ежемесячный бюджет. Программа "Защита от травм" пользуется большим спросом у наших клиентов. В 2020 году клиенты Северо-Западного банка заключили по ней более 45 тысяч договоров. Надеюсь, что с переходом на модель подписки программа станет еще популярнее», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.