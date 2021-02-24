Общество

Жительницу Новоржевского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

Бежаницкий районный суд признал 52-летнюю жительницу Новоржевского района виновной в неуплате алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее суд обязал женщину выплачивать алименты несовершеннолетней дочери, но она уклонилась от обязанности содержать своего ребенка, из-за чего получила обвинение в административном правонарушении. Эта мера не подействовала, и вскоре долг по алиментам вырос до 85 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.