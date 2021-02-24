Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История развития, качества и новых технологий
Подарки, которые не забываются
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 24.02.2021 00:052 Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников 24.02.2021 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Маковским 24.02.2021 12:590 Псковская область одной из первых встретит оттепель 24.02.2021 12:560 Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами 24.02.2021 12:480 В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении 24.02.2021 12:220 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора
 
 
 
Самое популярное 19.02.2021 22:584 В Псковской области снова зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19 17.02.2021 22:1210 Михаил Мишустин прибудет с рабочим визитом в Псковскую область 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля 18.02.2021 18:3610 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков 22.02.2021 11:366 Женщина-водитель погибла при столкновении трех автомобилей в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жительницу Новоржевского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов

24.02.2021 10:59|ПсковКомментариев: 0

Бежаницкий районный суд признал 52-летнюю жительницу Новоржевского района виновной в неуплате алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее суд обязал женщину выплачивать алименты несовершеннолетней дочери, но она уклонилась от обязанности содержать своего ребенка, из-за чего получила обвинение в административном правонарушении. Эта мера не подействовала, и вскоре долг по алиментам вырос до 85 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Теги: #алименты #суд #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 428 человек
24.02.2021, 13:071 Псковичи перевели деньги на «безопасный» счет по совету мошенников 24.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Андреем Маковским 24.02.2021, 12:590 Псковская область одной из первых встретит оттепель 24.02.2021, 12:560 Автор книги о «фабрике смерти» проведет встречу с псковичами
24.02.2021, 12:480 В Сбербанке запустили программу страхования по подписке в приложении 24.02.2021, 12:380 Николай Хондзинский: Программа концерта составлена из подлинных шедевров музыки XVIII века 24.02.2021, 12:330 Путин подписал закон о повышении штрафов за неповиновение силовикам 24.02.2021, 12:220 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление губернатора
24.02.2021, 12:160 Порядок получения льгот по транспортному налогу без заявлений проработают в Псковской области 24.02.2021, 12:000 Подключиться к брокерскому обслуживанию можно через приложение СНГБ Онлайн 24.02.2021, 11:543 Интерактив: Апокалипсис в травмпункте 24.02.2021, 11:521 Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах
24.02.2021, 11:470 В Пыталовском районе мужчину осудили за кражу спустя более 6 лет 24.02.2021, 11:330 Финансирование программы по защите населения от ЧС увеличили в Псковской области 24.02.2021, 11:231 Под Псковом автомобиль занесло на встречную полосу, пострадали два человека 24.02.2021, 11:200 В Псковской областной больнице готовят помещение для ПЦР-лаборатории
24.02.2021, 11:101 «Собственной персоной»: Андрей Маковский о партии «Новые люди» и вызовах 2021 года 24.02.2021, 11:030 Андрей Карпов исключен из состава Избирательной комиссии Псковской области 24.02.2021, 10:590 Жительницу Новоржевского района отправили на исправительные работы за неуплату алиментов 24.02.2021, 10:551 В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в марте
24.02.2021, 10:460 Несколько домов и бань сгорели в Псковской области на выходных 24.02.2021, 10:320 Великолукская компания оштрафована за нарушение при приеме на работу экс-госслужащего 24.02.2021, 10:180 Новая программа «Экосреда» стартует на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове 24.02.2021, 10:151 Псковский автомеханик стал лучшим в России среди автосервисов FIT SERVICE
24.02.2021, 10:012 Завершились поиски четверых пропавших на Чудском озере 24.02.2021, 09:440 Назван способ улучшить зрение за три минуты в день 24.02.2021, 09:300 Один человек погиб и один пострадал при пожаре в деревне Соловьи 24.02.2021, 09:202 НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения
24.02.2021, 09:120 Более 1900 нарушений пресекли сотрудники ГИБДД на дорогах Псковской области 24.02.2021, 09:090 Появилось фото бампера обновленной «Лада Веста FL» 24.02.2021, 09:060 В Псковской области стартует первый онлайн-курс Лаборатории медиапоэзии 24.02.2021, 08:530 В России началась первая в 2021 году трехдневная рабочая неделя
24.02.2021, 08:430 Россияне вдвое снизили платежи по просроченным кредитам 24.02.2021, 08:290 Псковскую область накрывает туман 24.02.2021, 08:200 Минтруд усилит меры адресной поддержки семьей с детьми 24.02.2021, 08:063 Счетная палата оценила рост госдолга России
24.02.2021, 07:440 Псковские поисковики сообщили о судьбе пропавшего жителя Тульской области 24.02.2021, 07:361 «Мы из-под земли появимся»: в Союзе десантников рассказали о создании новых частей 24.02.2021, 07:175 Спецподъемник оборудуют для желающих посетить могилу Пушкина в Святогорском монастыре 24.02.2021, 06:587 В России могут вырасти тарифы на тепло и электроэнергию
24.02.2021, 00:110 Ночью и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед 24.02.2021, 00:052 Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников 23.02.2021, 22:290 Денис Иванов: Низкий поклон тем, кто ценой жизни защищает свою родную землю 23.02.2021, 22:153 Вместо глобального потепления Землю ждет малый ледниковый период — академик РАН
23.02.2021, 21:492 Губернатор поздравил жителей Дновского и Стругокрасненского районов с годовщинами освобождения 23.02.2021, 21:401 Четыре человека заблудились на льду Чудского озера 23.02.2021, 21:232 ВОЗ назвала сроки завершения пандемии COVID-19 23.02.2021, 20:572 Женщин, которые не будут пилить, пожелала мужчинам Юлия Пересильд
23.02.2021, 20:390 Рекордный скачок температуры в более чем 40 градусов зафиксирован в Германии 23.02.2021, 20:140 Жителям Плюсского района напомнили правила эксплуатации печей и обогревателей 23.02.2021, 19:500 Ученые разгадали «код да Винчи» 23.02.2021, 19:277 Андрей Турчак принял участие в акции «Защитим память героев»
23.02.2021, 19:079 Фотофакт: Ужас на тротуарах 23.02.2021, 18:470 Гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая приезжает на «Данилов-фест» в Псков 23.02.2021, 18:364 «Дорогою добра»: Роспотребнадзор не согласовал проведение фестиваля НКО в Пскове 23.02.2021, 18:190 Псковская областная библиотека приглашает на программу, посвященную языкам
23.02.2021, 17:460 Александр Козловский почтил память 32 воинов в деревне Камено 23.02.2021, 17:233 Россиянам сообщили о наступлении новой климатической эпохи 23.02.2021, 17:070 «Подстрочник» о «Днях Победы». ВИДЕО 23.02.2021, 16:552 Коммунисты совершили автопробег по братским захоронениям Псковщины
23.02.2021, 16:410 Митинг прошел в Великих Луках в День защитника Отечества 23.02.2021, 16:2713 Скинуться на домик за 3,6 млн рублей 23.02.2021, 16:151 Камиль Хардин: Зритель - это абсолютная энергия для артиста 23.02.2021, 15:590 Илон Маск утратил статус самого богатого человека
23.02.2021, 15:470 Инициатор создания в Пскове музея оккупации приглашает псковичей на встречу 23.02.2021, 15:332 «Экопром» поздравил псковичей с Днем защитника Отечества 23.02.2021, 15:210 Еще 54 человека заболели коронавирусом в Псковской области 23.02.2021, 15:180 Более 2800 человек посетили «Поезд Победы» в Великих Луках
23.02.2021, 15:040 Минтруд направил в правительство предложения по досрочной пенсии 23.02.2021, 14:500 Депутаты Псковской гордумы возложили цветы к воинским захоронениям и мемориалам 23.02.2021, 14:350 Камиль Хардин и Максим Плеханов поделились впечатлениями от театральной работы в новых условиях 23.02.2021, 14:197 Будь межевиком!
23.02.2021, 14:070 Сильную половину образовательной системы Пскова поздравили с 23 февраля 23.02.2021, 13:561 Потепление и дождь прогнозируют в Псковской области 23.02.2021, 13:440 Урок мужества прошел в псковской школе №11 23.02.2021, 13:303 Сбер выяснил, что нужно российским мужчинам для счастливой жизни
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.