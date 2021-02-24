Общество

Финансирование программы по защите населения от ЧС увеличили в Псковской области

Объем финансирования областной государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» увеличили в 1,25 раза. Об этом сообщил начальник управления специальных программ администрации региона Андрей Вьюнов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По сравнению с действующей версией госпрограммы, общий объем финансирования на 2020 год увеличен в 1,25 раза с 69,30 млн рублей до 87,28 млн рублей», - отметил он, говоря о вносимых в программу изменениях.

Андрей Вьюнов пояснил, что срок действия госпрограммы продлили до 2023 года, поскольку по итогам 2014-2019 годов она признана эффективной - ее целевые индикаторы в части снижения гибели людей и уменьшения материального ущерба в результате чрезвычайных происшествий достигнуты. По его словам, не выполнили такие показатели, как: строительство пожарных постов с оснащением их пожарной техникой (из запланированных 10 пожарных постов построены только два), оборудование мест массового отдыха населения на водных объектах, окончательная реконструкция системы оповещения.

«Пожарный водоем в Паниковичах - что с ним?» - поинтересовался председатель бюджетного комитета Борис Полозов.

«В этом году непрофинансированы работы», - ответил Андрей Вьюнов.

«Он запланирован на последующие годы?» - спросил Борис Полозов. «На период до 2023 года финансирование не предусмотрено. Посмотрим, что можем сделать в течение года», - сказал докладчик.