Общество

Сергей Елизаров: Рекордный экоущерб зафиксирован в России в прошлом году

Ущерб от экологических катастроф в России за прошлый год составил 113 млрд рублей. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал эксперт в области экологии, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров.

«В прошлом году в стране прогремел ряд дел с загрязнением воздуха и водоемов. Все мы помним эти крупнейшие экокатастрофы. А недавно поступила информация от генерального подрядчика о том, что экоущерб за прошлый год оказался рекордным — 113 млрд рублей. Такого негативного опыта в практике страны никогда не было», - сказал Сергей Елизаров.

Эксперт подчеркнул, что настало время, когда правительство обратило пристальное внимание на экологическую тематику. «Даже в поправках, за которые кто-то голосовал, кто-то нет (это личный выбор каждого), правительство обратило пристальное внимание на экологию, что правильно, ведь государство ответственно перед гражданами. Проблема актуальна, она назревала десятилетиями. И, я надеюсь, что она будет актуальна еще многие годы, ведь проблем огромное количество», - заключил гость студии.