Общество

Псковская область одной из первых встретит оттепель

Первыми оттепель встретят Псковская и Ленинградская области, Крым и Кубань. Об этом сообщает центр «Фобос».

«В циркуляции циклона на континент начали поступать очень теплые воздушные массы. И уже сегодня (24 февраля - ред.) они доберутся до России», - говорится в сообщении центра.

При этом в Западной Европе температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов. «Холод будет вытеснен в Поволжье и Предуралье», - уточнили синоптики.

26 февраля на всем пространстве вплоть до Волги дневная температура повысится до 0...+5 градусов, а в южной части Русской равнины - до +5...+10 градусов. Слабеть морозы начнут и на востоке.