Общество

Облако песка из Сахары может долететь до Псковской области

Синоптики не исключают, что на территории Псковской области с осадками может выпасть песок из африканской пустыни Сахара. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Фото: pixabay.com

Синоптик пояснила, что в настоящее время облако с песком движется в сторону Эстонии. «У нас западно-восточный перенос, в настоящий момент у нас западные ветры. Если что-то достигает границ Эстонии и не разрушается там, то оно может достичь и наших границ. Какое количество песка в этом облаке, в каком оно состоянии доходит до границ Эстонии, мы даже не можем предположить», - отметила она.

«Поскольку количество осадков будет уменьшаться в предстоящие дни, посмотрим, как это все пройдет. Вероятность (появления песка - ред.) не исключается», - сказала Тала Нещадимова.

Кроме того, она добавила, что ледяные дожди в регионе не ожидаются. «Мы сейчас устойчиво перешли в теплые воздушные массы, у нас положительная температура, поэтому ничего такого пока не ждем», - заключила Тала Нещадимова.