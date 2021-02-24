Общество

Эксперт призвал псковичей экологично чистить зубы и не захламлять квартиры

Эксперт в области экологии, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал об экологических проектах, реализуемых в настоящее время в регионе.

«Проект "Экомышление" — это экологические уроки для школьников 5-7 классов. Сейчас такие уроки мы проводим в лицее №4. Рассказываем детям о том, что такое мусор, из чего он состоит, какие существуют формы обращения с отходами. Как оказалось, некоторые дети думают, что существует только одна форма — свалка. Но мы объясняем школьникам, что это не самая лучшая форма, так как мусор там гниет, его поджигают. Дым от этого мусора ветер несет в населенные пункты, опасные вещества также спускаются в грунтовые воды. Теперь ребята знают, что лучшая форма обращения с мусором — переработка», - рассказал эксперт об одном из проектов.

Также детям рассказывают об экологических привычках и о том, как использовать их в жизни.

«Экопривычки — это не только использование экосумок, но и простые действия, посредством которых мы каждый день снимаем нагрузку на природу. Так, мы рекомендуем школьникам перекрывать кран во время чистки зубов. Мы не задумываемся об этом, но ведь вода из крана проходит многоразовую систему очистки, потом она поднимается до 9 этажа. А для чистки зубов, по сути, достаточно стакана воды, а мы тратим целое ведро. Это и по карману бьет, и дает нагрузку на экологию. Таким образом, необязательно окунаться с головой в экотематику: носить одни джинсы 10 лет, не включать свет и быть занудой. Можно жить вполне в комфортных условиях», - отметил Сергей Елизаров. Эксперт надеется, что данный проект положительно отразится в сознании школьников.

Другой проект «Экосуббота» также направлен на повышение экокультуры, но не школьников, а взрослых людей — сотрудников предприятий и госучреждений, которые приглашают Сергея Елизарова и его команду для проведения экологических встреч.

«На таких встречах мы также рассказываем людям об экологических привычках. Одна из наиболее актуальных тем — "расхламление" вещей в квартире. Ведь как у нас бывает: покупаем кучу вещей, а надеть нечего. Это происходит потому что fast fashion (быстрая мода) удешевляет стоимость вещей, но эти вещи сделаны из ненатуральных материалов. Однако раз есть спрос, есть и предложение. Мир пришел к перепроизводству. Полки магазинов ломятся от товаров, которые не нужны населению в таком количестве», - обратил внимание на проблему Сергей Елизаров.

Кроме того, он рассказал об экочеллендже «Ноль отходов по-псковски», который анонсировал в своей группе «Экомышление» в социальной сети «ВКонтакте». «Когда мы запустили группу "ВКонтакте", то решили привлечь внимание людей, поэтому пустили клич с призывом участвовать в таком экочеллендже. Целый месяц мы жили на 100 процентов без продуктов в пластиковой таре, без пластиковых пакетов и любой одноразовой продукции, - поделился Сергей Елизаров. - В один день я отправился в супермаркет с 10-летним племянником, но забыл свой эконабор из многоразовых мешочков и контейнеров. В магазин мы не пошли. Я решил, что не хочу заниматься самообманом и племяннику показал хороший пример».

Эксперт добавил, что участие в акции трансформирует сознание и является отличной возможностью «проверить себя на прочность». Подомные акции планируется проводить и в дальнейшем.