Общество

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявит о наборе общественников

В квалификационной коллегии судей Псковской области объявят об очередном наборе семи представителей общественности. Соответствующий проект постановления областного Собрания депутатов рассмотрел сегодня, 24 февраля, парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского комитета Владимир Яников напомнил, что отбор проводится в связи с окончанием срока полномочий квалификационной коллегии судей региона.

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в нормативные правовые акты Псковской области и выделения денежных средств из бюджета региона.

Депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать коллегам поддержать указанный проект закона на завтрашней сессии областного заксобрания.

Напомним, представители общественности в квалификационной коллегии судей назначаются Псковским областным Собранием депутатов сроком на 4 года.

Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет и имеющие высшее юридическое образование.